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В жилом доме в Москве найдена сумка с бомбой
В понедельник, 18 сентября, в жилом доме на севере Москвы нашли сумку с взрывным устройством. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash, бомбу обнаружили сотрудники Мосприроды в доме, расположенном на Дмитровском шоссе. На первом этаже здания находится офис ведомства.
Оперслужбы Северо-Восточного административного округа были подняты по тревоге. Жильцов дома эвакуировали.
Позже правоохранители подтвердили, что в «неприметной» сумке находилось самодельное взрывное устройство. Бомбу доставили в лабораторию ФСБ для проведения экспертизы.
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