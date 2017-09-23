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На Кубани неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
Неизвестный открыл стрельбу по сотрудниками Росгвардии в Славянском районе Краснодарского края.
«Прибывшим по указанному адресу сотрудникам Росгвардии работник организации пояснил, что в здании в одном из помещений находится неизвестный вооружённый гражданин. При приближении сотрудников гражданин открыл стрельбу», — сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, позднее мужчина был найден мёртвым.
Ранее телеканал «360» передавал, что два человека получили ранения при стрельбе из травматического пистолета на Комсомольской площади в Москве.
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