Подростки сняли на видео издевательства над сверстницей в Приморье

В соцсетях появилось видео издевательств девочек-подростков над сверстницей на крыше школы.

Школьницы били и таскали за волосы сверстницу в городе Лучегорск Приморского края. Видеозапись с издевательствами над девочкой появилась накануне в социальных сетях.

На кадрах видно, что одна девочка берет другую за волосы и заставляет бегать ее по крыше школы. По данным инфромагентства PrimaMedia, родители потерпевшей уже обратились в полицию.

За последнее время это не единственное проявление жестокости подростков. Недавно страшное избиение устроили школьники в городе Березники Пермского края. Там девочку побили и подожгли за якобы похищенный мобильный телефон.