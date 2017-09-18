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Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ
Фото: Wikipedia
Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России, сообщает «Интерфакс».
Племянница дипломата Мари Дюпои намеревалась получить от ФСБ документы, касающиеся его жизни после ареста в 1945 году. Валленберг, предположительно, скончался в 1947 году в тюрьме.
Адвокат Дюпои отметил, что она намерена обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что семья Валленберга планирует получить информацию о нем через суд.
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