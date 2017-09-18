Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России, сообщает «Интерфакс».

Племянница дипломата Мари Дюпои намеревалась получить от ФСБ документы, касающиеся его жизни после ареста в 1945 году. Валленберг, предположительно, скончался в 1947 году в тюрьме.

Адвокат Дюпои отметил, что она намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что семья Валленберга планирует получить информацию о нем через суд.