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Газета.Ru

Суд отклонил иск племянницы шведского дипломата Валленберга к ФСБ

Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
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Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России, сообщает «Интерфакс».
Племянница дипломата Мари Дюпои намеревалась получить от ФСБ документы, касающиеся его жизни после ареста в 1945 году. Валленберг, предположительно, скончался в 1947 году в тюрьме.
Адвокат Дюпои отметил, что она намерена обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что семья Валленберга планирует получить информацию о нем через суд.
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