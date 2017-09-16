Турецкие пограничники задержали россиянку в чемодане

Молодая россиянка была обнаружена в чемодане гражданина Грузии, когда он попытался пешком пересечь турецко-грузинскую границу в районе погранпоста Сарп. Инцидент произошел 14 сентября, сообщает турецкое новостное издание Haber61

Сотрудников турецкой погранслужбы насторожили размер и вес чемодана. Они попросили открыть его. В чемодане обнаружилась 27-летняя гражданка России Ангелина Самусенко, которую таким образом пытались переправить через границу. Вскоре выяснилось, что россиянка находится в Турции под подпиской о невыезде после ДТП. 13 мая, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, девушка сбила 67-летнего гражданина Турции Мехмета Акбурака, отца шестерых детей, работавшего садовником в 5-звездочном отеле в Анталии.

В паспорте россиянки стоял фальшивый штамп о выезде с территории Турции за 14 сентября. 47-летний гражданин Грузии Доментий Сурманидзе, который пытался помочь ей покинуть страну, был задержан и передан местному управлению по борьбе с контрабандой.