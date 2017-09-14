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Полторы тысячи жителей Рублевки остались без электричества
Буквально на ощупь в собственных домах сейчас перемещаются жители Рублевки. В столичном районе полторы тысячи квартир на несколько недель остались без света.
Одну из жительниц ситуация застала врасплох. Она вернулась из роддома с грудным ребенком, а в новой квартире жить просто невозможно.
Сами жители не понимают, как так получилось, ведь платили исправно, а в итоге образовались многомиллионные долги!
Став заложниками в этой беспросветной истории, жильцы устроили во дворе забастовку. И на всякий случай запаслись свечами и провизией. В один момент, по щелчку коммунальщиков, полторы тысячи человек остались без электричества и горячей воды.
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