Полторы тысячи жителей Рублевки остались без электричества

Буквально на ощупь в собственных домах сейчас перемещаются жители Рублевки. В столичном районе полторы тысячи квартир на несколько недель остались без света.



Одну из жительниц ситуация застала врасплох. Она вернулась из роддома с грудным ребенком, а в новой квартире жить просто невозможно.



Сами жители не понимают, как так получилось, ведь платили исправно, а в итоге образовались многомиллионные долги!



Став заложниками в этой беспросветной истории, жильцы устроили во дворе забастовку. И на всякий случай запаслись свечами и провизией. В один момент, по щелчку коммунальщиков, полторы тысячи человек остались без электричества и горячей воды.