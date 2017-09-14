Вертолет президента Таджикистана убил начальника аэропорта



Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в село Яхчи Гор в Горно-Бадахшанской АО закончился трагедией.

Порывом ветра от лопастей был сбит с ног Дилдор Максудшоев, начальник аэропорта города Хорог. В результате падения он ударился головой о камни и скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой Управление МВД Горно-Бадахшанской АО.



Как уже заявили местные власти, гибель Максудщоева — "нелепая случайность".