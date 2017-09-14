В ленинской аудитории выступили с откатом



Как стало известно «Ъ» СКР возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в ходе реконструкции Политехнического музея. Вознаграждение передавалось в объекте культурного наследия Москвы — «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году». Работы, за которые выплачивался откат, в ней и проводились.



Уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ) возбудил следователь отдела СКР по Басманному району Москвы. Поводом стали материалы проверки, проведенной сотрудниками столичного УФСБ . Они установили, что после начала реконструкции музея департамент культурного наследия Москвы заключил в феврале 2015 года контракт с автономной некоммерческой организацией «Политехинжиниринг» на осуществление надзора за ходом работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году». Связано это было с тем, что аудитория, где вождь пролетариата обсуждал с соратниками ратификацию Брестского мира и произнес речь «За что борются коммунисты », является объектом культурного наследия столицы.

По версии следствия, летом этого года тогда еще «неустановленные лица» из числа руководителей АНО потребовали от финдиректора ООО «Центрстройинвест-2000» 630 тыс. руб. за «фактическое подтверждение» выполненных работ перед генподрядчиком реконструкции Политеха АО «Еврохоумбилдинг». Чекисты установили, что вскоре при встрече в кафе «Кофемания» на улице Покровка вымогатели получили 450 тыс. руб. Через несколько дней остальная часть суммы была передана непосредственно в «ленинской» аудитории. В минувший вторник в той же «Кофемании» оперативники ФСБ задержали двух предполагаемых участников коррупционной схемы. Ими оказались исполнительный директор «Политехинжиниринга» Андрей Хацкевич и посредник при передаче денег от ООО житель подмосковных Люберец Алексей Милованов, сам выступающий учредителем трех коммерческих фирм. При задержании последний хоть и не оказывал сопротивления, но пытался козырять удостоверением помощника одного из депутатов подмосковных Люберец.



Впрочем, это на сотрудников ФСБ впечатления не произвело, и они отправили задержанных к следователю СКР. Вчера Басманный суд Москвы по ходатайству следствия поместил подозреваемых, которым грозит за коммерческий подкуп до девяти лет лишения свободы, под домашний арест. Близкие к следствию источники «Ъ» отмечают, что проверки, связанные с работами в Политехническом музее, продолжаются, так как чекисты не исключают, что имели место и другие коррупционные проявления.





В департаменте культурного наследия Москвы «Ъ» сообщили, что Большая аудитория Политеха действительно находится в их ведении, но заявили, что госконтракта, о котором говорится в уголовном деле, «в реестре контрактов департамента нет». Там также отметили, что договоров «с АНО „Политехинжиниринг“ департамент также никогда не заключал». По некоторым данным, контракт мог быть оформлен соответствующими структурами Минкульта , которое отвечает за реставрацию Политеха. Однако оперативно получить комментарии от представителей ведомства «Ъ» не удалось.

Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года. Общий объем бюджетных инвестиций на проект реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования исторического здания музея составляет 9,98 млрд руб. Поэтапное открытие обновленного музея запланировано на 2017–2018 годы.

