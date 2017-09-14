Активист SERB Гоша Тарасевич и адвокат Илья Новиков подрались из-за таблички Борису Немцову



В Москве подрались активист движения SERB Гоша Тарасевич и адвокат Илья Новиков . Об этом сообщает телеканал RTVI. Инцидент произошел возле дома на Малой Ордынке, где жил убитый политик Борис Немцов



Конфликт начался после того как Игорь Бекетов , известный под псевдонимом Гоша Тарасевич, сорвал со стены дома плакат, на котором был изображен Борис Немцов с надписью «Герои не умирают». По словам активиста SERB, ему «не нравятся эти слова». Господин Бекетов утверждает, что Илья Новиков «напал на него с битой» и «ударил в спину», а проживающий в этом доме муниципальный депутат Сергей Марков в этот момент «схватил его за руки». По словам Игоря Бекетова, ему удалось «выхватить биту и начать обороняться». Он намерен обратиться к медикам для снятия побоев и жалуется на то, что его «стошнило».

Илья Новиков заявил, что не нападал на активиста SERB. «Я взял биту с собой, потому что хотел, чтобы Тарасевич видел, что если он на меня нападет, я ему дам отпор. Этой битой его никто не бил. Мне досадно, что я оказался в этой истории в такой роли, но мне было очень трудно сдержаться, когда я увидел, что человек делает с памятью Бориса Немцова», — сказал господин Новиков.

