Главные события у вас в почте
Активист SERB Гоша Тарасевич и адвокат Илья Новиков подрались из-за таблички Борису Немцову
В Москве подрались активист движения SERB Гоша Тарасевич и адвокат Илья Новиков. Об этом сообщает телеканал RTVI. Инцидент произошел возле дома на Малой Ордынке, где жил убитый политик Борис Немцов.
Конфликт начался после того как Игорь Бекетов, известный под псевдонимом Гоша Тарасевич, сорвал со стены дома плакат, на котором был изображен Борис Немцов с надписью «Герои не умирают». По словам активиста SERB, ему «не нравятся эти слова». Господин Бекетов утверждает, что Илья Новиков «напал на него с битой» и «ударил в спину», а проживающий в этом доме муниципальный депутат Сергей Марков в этот момент «схватил его за руки». По словам Игоря Бекетова, ему удалось «выхватить биту и начать обороняться». Он намерен обратиться к медикам для снятия побоев и жалуется на то, что его «стошнило».
Илья Новиков заявил, что не нападал на активиста SERB. «Я взял биту с собой, потому что хотел, чтобы Тарасевич видел, что если он на меня нападет, я ему дам отпор. Этой битой его никто не бил. Мне досадно, что я оказался в этой истории в такой роли, но мне было очень трудно сдержаться, когда я увидел, что человек делает с памятью Бориса Немцова», — сказал господин Новиков.
Напомним, 7 сентября на стене дома, где жил Борис Немцов, повесили памятную доску с надписью «Здесь жил Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015 года». Она была установлена по решению жильцов дома. Власти Москвы заявили, что табличку установили без разрешения, а 12 сентября табличку сняли активисты движения SERB. Игорь Бекетов сказал, что ее отнесли в ОВД по ЦАО и подали в полицию заявление с требованием привлечь к ответственности тех, кто «самоуправно установил знак». Активисты SERB несколько раз устраивали погромы на месте народного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Также они известны нападениями на оппозиционеров с зеленкой и фекалиями.
Происшествия Главное Иркутск Москва Еще 1 тег
Оставить комментарий