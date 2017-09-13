Ранее в СМИ появилась информация, что двух ростовских сотрудниц Северо-Кавказской железной дороги уволили из-за публикации самодельного клипа на песню "В Питере — пить". Как сообщали СМИ, в постановлении об увольнении сказано, что публикацией клипа сотрудницы порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта. На протяжении трехминутного ролика одна из проводниц пьет и обливается содержимым бутылки, по дизайну напоминающую емкость из-под водки.



"О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО "ФПК". Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством", — пояснили в ФПК.