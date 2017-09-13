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Фото: машина протаранила остановку с людьми в Петербурге

Машина протаранила остановку с людьми в Петербурге
Фото:
Очевидцы сообщают о страшной аварии, которая произошла на проспекте Ветеранов в Петербурге. По предварительным данным, водитель легковой машины протаранил остановку общественного транспорта.
Предположительно, в результате ДТП ранения получили три человека. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
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МВД
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