Фото: машина протаранила остановку с людьми в Петербурге

Очевидцы сообщают о страшной аварии, которая произошла на проспекте Ветеранов в Петербурге. По предварительным данным, водитель легковой машины протаранил остановку общественного транспорта.

Предположительно, в результате ДТП ранения получили три человека. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов

В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.