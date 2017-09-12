В Ираке россиянина приговорили к смертной казни по обвинению в терроризме



Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни через повешение по обвинению в принадлежности к группировке "Исламское государство"*, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении суда.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, принадлежавшего к так называемой бригаде "Аз-Заркауи" — одного из формирований "Исламского государства"*, — отметил официальный представитель Высшего судебного совета.

Представитель совета пояснил, что россиянин был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Мосула, после того как израсходовал все свои боеприпасы.

Отмечается, что обвиняемый признался в совершении ряда террористических актов против сил безопасности с 2015 года.

Представитель Высшего судебного совета добавил, что речь идет о приговоре суда первой инстанции, и он может быть обжалован.

В российском посольстве РИА Новости заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.

*Террористическая организация, запрещенная в России