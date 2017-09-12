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Фото голого «посвящения студентов» КемГУ попало в Сеть
Фото: vk.com
В группе "Подслушано Кемерово" в социальной сети "Вконтакте" появились фотографии посвящения в студенты в Кемеровском государственном университете (КемГУ).
На опубликованных фото студенты почти полностью раздеты.
vk.com
vk.com
Как указывает «Московский комсомолец», фотографии могут не иметь отношения к посвящению нынешнего года, а являться частью прошлогодней скандальной ситуации, из-за которой уволилось руководство института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ. Одни участники скандала рассказали о принуждении к раздеванию. Другие студенты заявили, что это была игра, которую ведущие не успели остановить.
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