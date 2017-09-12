В Перми эвакуированы 78 объектов

По данным на 13:00, идет эвакуация 78 объектов, пишет издание. Она связана с сообщениями о взрывчатке, которые стали поступать с 11:10.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали происходящее: «Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами МВД и Росгвардии».

Первыми были эвакуированы школы и административные здания, затем — торговые центры, авто— и железнодорожный вокзал.

Родителей попросили забрать детей из садиков «на всякий случай».

Ранее людей массово эвакуировали в Челябинске, Копейске, Уфе, Омске, Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке.