Главные события у вас в почте
В Перми эвакуированы 78 объектов
Фото: Fotolia / O.Farion
В Перми проходит массовая эвакуация объектов. В соцсетях «практически ежеминутно» появляются сообщения о новых адресах, сообщает сайт пермской версии «Аргументов и фактов».
По данным на 13:00, идет эвакуация 78 объектов, пишет издание. Она связана с сообщениями о взрывчатке, которые стали поступать с 11:10.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали происходящее: «Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами МВД и Росгвардии».
Первыми были эвакуированы школы и административные здания, затем — торговые центры, авто— и железнодорожный вокзал.
Родителей попросили забрать детей из садиков «на всякий случай».
Ранее людей массово эвакуировали в Челябинске, Копейске, Уфе, Омске, Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке.
Оставить комментарий