Собаки загрызли двухлетнего мальчика под Иркутском

В Иркутской области соседские собаки напали на двухлетнего малыша, мальчик не выжил. За несколько дней до трагедии эти же собаки укусили за ногу мать погибшего ребенка. Возбуждено уголовное дело, агрессивные животные ликвидированы.





В городе Вихоревка Иркутской области собаки до смерти загрызли двухлетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Следователи установили, что двухлетний мальчик гулял на улице на своем участке. В какой-то момент он пропал из вида, и мать пошла его искать. Тело ребенка с многочисленными собачьими укусами было найдено на соседском участке.



Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение собак, но их хозяин не предпринимал никаких мер. За несколько дней до трагедии эти же собаки укусили за ногу мать погибшего ребенка.



Хозяин животных свою вину признал, по статье "Причинение смерти по неосторожности" ему грозит до двух лет лишения свободы. Опасные собаки ликвидированы.