Далее:
Главное сейчас
Рамблер

На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

Четвертую за неделю вспышку на Солнце зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.
Сегодняшняя вспышка произошла в 20.00 по Москве, ей присвоен наивысший класс активности —Х.
Шестого сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, она вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле и привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер.
Еще 1 источник
Происшествия Главное
РАН
Оставить комментарий

Последние новости