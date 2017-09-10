На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

Четвертую за неделю вспышку на Солнце зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.

Сегодняшняя вспышка произошла в 20.00 по Москве, ей присвоен наивысший класс активности —Х.

Шестого сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, она вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле и привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке.