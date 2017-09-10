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На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка
Четвертую за неделю вспышку на Солнце зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.
Сегодняшняя вспышка произошла в 20.00 по Москве, ей присвоен наивысший класс активности —Х.
Шестого сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, она вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле и привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке.
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