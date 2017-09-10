Опубликованы кадры с места экстренной посадки самолета под Петербургом

Под Петербургом упал легкомоторный самолет.

В распоряжении канала Piter.TV появились первые фото и видео с места вынужденной посадки самолета. На кадрах показан двухместный спортивный самолет, завалившийся на правый бок в воде.

Сотрудники МЧС в спасательных жилетах пытаются вытащить воздушное судно на берег. Легкомоторный самолет упал 10 сентября в районе Кронштдата около 15:20.

Перед аварийной посадкой пилот успел выпустить технические парашюты, что сохранило летательный аппарат целым. К месту ЧП приехали сотрудники полиции и экстренного ведомства уже спустя полчаса.