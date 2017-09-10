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Опубликованы кадры с места экстренной посадки самолета под Петербургом
Фото: piter.tv
Под Петербургом упал легкомоторный самолет.
В распоряжении канала Piter.TV появились первые фото и видео с места вынужденной посадки самолета. На кадрах показан двухместный спортивный самолет, завалившийся на правый бок в воде.
Сотрудники МЧС в спасательных жилетах пытаются вытащить воздушное судно на берег. Легкомоторный самолет упал 10 сентября в районе Кронштдата около 15:20.
Перед аварийной посадкой пилот успел выпустить технические парашюты, что сохранило летательный аппарат целым. К месту ЧП приехали сотрудники полиции и экстренного ведомства уже спустя полчаса.
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