Кандидата в депутаты гордумы Астрахани облили зеленкой

Нападение было совершено в воскресенье днём на территории избирательного округа у дома № 23 по Красноармейской улице. Несколько молодых людей набросились на Тукаева и его помощника и облили его большим количеством зеленки.

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По данным СМИ, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как рассказали очевидцы, Тукаев был облит зеленкой практически «с головы до ног».

По версии издания, неизвестные, действовали, предположительно, по заказу одного из оппонентов Александра Тукаева на борьбе за мандат.