Машину разорвало на части во время тест-драйва: кадры смертельного ДТП

Авария на автодороге Херсон — Каховка — Геническ унесла жизни трех человек, сидевших в салоне Lexus.

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Херсоне. Автомобиль Lexus протаранил дерево во время тест-драйва, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

пресс-служба ГУНП в Украине

Машина двигалась по трассе Херсон — Каховка — Геническ, во время въезда в Херсон Lexus выехал на обочину и попал в ДТП со смертельным исходом. В салоне авто находились два работника салона и потенциальный покупатель спорткара, все они погибли.

пресс-служба ГУНП в Украине

«Автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон — Каховка — Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в результате ДТП машину разнесло на несколько частей, загорелась трава. Пожарники потушили пламя. Обстоятельства аварии выясняются.