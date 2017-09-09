Названы вероятные причины столкновения поезда и грузовика в Югре

Власти Нижневартовска назвали несколько предварительных версий столкновения грузовика с поездом. По одной из них водитель уснул за рулем, по второй — у грузовика отказали тормоза.



В результате аварии пострадали 17 человек, из которых четверо — дети.



В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.



Что произошло



Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожные пути и столкнулся с седьмым вагоном поезда, который следовал по маршруту Адлер — Нижневартовск. Всего в поезде ехал 261 пассажир.



"Столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда произошло на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион — Нижневартовск. Фура по касательной задела поезд", — рассказали в полиции.



Источник в экстренных службах заявил, что в результате столкновения с грузовиком сошли с рельс тележки пятого вагона поезда.





Как уточнили в МЧС , поезд состоит из 19 вагонов, большую часть которых отгонят в город Мегион.

Реакция властей





Управление на транспорте МВД по Уральскому федеральном округу начало проверку после ДТП.



Губернатор Югры Наталья Комарова поручила ответственным службам оказать помощь пострадавшим и другим пассажирам этого поезда. В ближайшее время она планирует вылететь на место аварии.

Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло горячую линию после столкновения поезда и грузовика, говорится в сообщении пресс-службы главка.



"Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом", — сообщили в пресс-службе.



В главке добавили, что сейчас уточняются списки пострадавших, доставленных в больницы. С ними и их родственниками работают психологи МЧС и социально-медицинских региональных служб.



Задержки поездов





РЖД после столкновения создали оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место аварии выехал старший вице-президент ОАО "РЖД" Геннадий Верховых

Позднее в компании сообщили, что задерживаются поезда дальнего следования №101 Нижневартовск-Пенза и 107 Нижневартовск-Тюмень. Пассажиры пригородного рейса добираются на автобусах.