Известного певца жестоко избили в центре Москвы



В самом центре столицы четверо неизвестных напали на бывшего солиста группы "Челси" Романа Архипова . Злоумышленники были вооружены ножом.

Публикация от ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) Сен 8 2017 в 6:50 PDT

"В ночь с 8 на 9 сентября на мосту от Храма Христа Спасителя на меня было осуществлено нападение четырьмя неизвестными", — рассказал певец на своей странице в Instagram.



По словам артиста, нападавшие были пьяные. "Двое друзей, которые находились со мной, так же физически пострадали. Полиция прибыла достаточно быстро в течение 15 минут", — продолжил артист.



Хулиганы разбили артисту бровь и украли у него браслет. В настоящее время правоохранители не нашли злоумышленников. "Друзья будте осторожны! Будьте осторожны и бдительны", — обратился к поклонникам Роман, добавив, что у одного из нападавших был нож.



Фанаты тут же принялись утешать своего любимца. "Ужас какой. Роман, надеюсь Вы сильно не пострадали? А Бржья карма найдет тех, кто это сделал с Вами", "Ромочка, держись, здоровья тебе", "О боже.. что за уроды. Поправляйся, Ром", — написали поклонники Архипову (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред).