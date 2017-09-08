Сербский снайпер контужен в Донбассе

Журналист сообщил о серьезном ранении снайпера Деки, который приехал из Сербии защищать жителей Донбасса от ВСУ.

Гражданин Сербии Деян Берич известный под позывным «Деки», который приехал добровольцев на Донбасс, чтобы защищать жителей Донецка и Луганска, был контужен на позициях ДНР. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Сербский снайпер Деки контужен на позициях ДНР. На нем на самом деле живого места нет, много ранений за три года», — написал журналист.