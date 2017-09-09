Дело о взрыве автомобиля в центре Киева может быть переквалифицировано в теракт

Представитель Национальной полиции Киева сообщил, что уголовное дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом, возбужденное по факту взрыва автомобиля в центре Киева, может быть переквалифицировано в теракт, сообщает RT.

Напомним, что в результате взрыва автомобиля, который произошел 8 сентября в Киеве, погиб уроженец Чечни, гражданин Грузии Тимур Махаури. Он воевал на Донбассе в составе карательных частей, сражающихся на стороне Киева.

В результате взрыва также пострадала женщина, которая, предположительно, являлась женой погибшего. Ребенок, который находился в авто, не пострадал.