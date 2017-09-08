Далее:
Главное сейчас
Рамблер

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв
Фото:
В центре Киева прогремел взрыв. Взрывное устройство находилось в автомобиле. Есть пострадавшие и как минимум один погибший. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Автомобиль был припаркован между улицами Бассейная и Большая Васильковская. В момент взрыва в салоне машины находилась женщина, её госпитализировали. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Полиция выясняет обстоятельства взрыва.
Еще 1 источник
Происшествия Главное
Оставить комментарий

Последние новости