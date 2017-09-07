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Известный российский ученый объявлен в розыск
Фото: РГУ нефти и газа
Российский учёный и экс-глава АО «Газпром промгаз» Александр Карасевич объявлен в розыск. В Следственном комитете его подозревают в хищениях двух миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По версии следствия, хищения были совершены во время реализации проекта «Газификация регионов России». Следователи изначально обвиняли Карасевича в неуплате налогов на сумму в 738 миллионов рублей. Мошенническая схема вскрылась в ходе расследования. В обвинении говорится, что предприниматель создал со своей знакомой фирму ЗАО «Лорес», передал ей подряд на газификацию, а компания возложенные на неё обязанности не выполнила. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение бизнесмена.
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