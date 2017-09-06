В обозримом будущем человечество может ожидать дефицит воды, глобальное потепление и извержение Йеллоустонского вулкана, рассказал директор геофизического центра РАН, академик Алексей Гвишиани. По словам ученого, Йеллоустонский вулкан чрезвычайно опасен и его извержение способно полностью преобразить жизнь на планете.

"Это слишком сложная, важная и опасная проблема, чтобы сейчас прогнозировать, когда произойдет извержение этого вулкана. Любые научные сообщения об этом должны быть выверены на 100%", — заявил академик.

Йеллоустонский супервулкан расположен на территории одноименного национального парка в американском Вайоминге. Супервулкан извергался около 2 миллионов лет назад, затем 1,2 миллиона лет назад и 600 тысяч лет назад. Сейчас скрытая деятельность вулкана поддерживает жизнь множества гейзеров и горячих источников в национальном парке.

В том случае, если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, последствия могут быть катастрофическими. Кроме непосредственного ущерба от извержения, например, выпадения пепла на громадной площади, в результате извержения большие объемы пепла окажутся в стратосфере, и на планете может наступить «вулканическая зима».

Как считает Гвишиани, у России есть значительные запасами питьевой воды. Ученый считает, что России нужно укреплять армию для того, чтобы когда возникнут проблемы с нехваткой питьевой воды, Россия могла бы защитить свои водные ресурсы.

"Нельзя исключать возможности войн в будущем за воду в связи с ее нехваткой", — сказал академик.