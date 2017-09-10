Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург

Наиболее мощный удар урагана «Ирма» придется на город Санкт-Петербург во Флориде. Такой прогноз дал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд , сообщает ТАСС

«Через несколько часов ураган "Ирма" обрушится на Флориду, и наиболее интенсивный удар придется на город Санкт-Петербург», — сказал он.

Он отметил, что на России влияние этих циклонов никак не отразится.

Общим с Россией будет лишь название города, который может пострадать от стихии. «Вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар», — сказал Вильфанд.

«Ирма» сформировалась 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Спустя сутки урагану присвоили 2 категорию опасности. А уже 5 сентября — наивысшую — 5 категорию опасности. Скорость ветра достигла 295 км/ч, при порывах — 360 км/ч. Ураган бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Его жертвами стали не менее 24 человек.