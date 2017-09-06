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Навального обвешали сардельками
На оппозиционера Алексея Навального повесили связку сарделек в московском аэропорту Домодедово. Об этом он рассказал в Facebook.
Это произошло по прилету политика из Страсбурга. По словам Навального, он остановился по просьбе девушки, пожелавшей сфотографироваться с ним. «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК. Суматоха небольшая. Черти убегают», — написал оппозиционер (орфография автора сохранена).
«Я пошел на парковку и поехал в офис — работать», — добавил он.
Мы здесь власть! #Навальный pic.twitter.com/LgHB64JwLQ— Андрей Колесников (@Andru211276) 6 сентября 2017 г.
Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, одного из молодых людей, повесивших сардельки, Навальный попытался пнуть.
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