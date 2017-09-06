Навального обвешали сардельками

Это произошло по прилету политика из Страсбурга. По словам Навального, он остановился по просьбе девушки, пожелавшей сфотографироваться с ним. «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК. Суматоха небольшая. Черти убегают», — написал оппозиционер (орфография автора сохранена).



«Я пошел на парковку и поехал в офис — работать», — добавил он.



Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, одного из молодых людей, повесивших сардельки, Навальный попытался пнуть.