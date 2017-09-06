В ДТП на Украине погибли пять политологов

Об этом сообщил на странице в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

В крупном ДТП на Украине, которое произошло в Рокитновском районе Ровенской области. Об этом сообщил на странице в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

«Какой черный день. Ночью в автокатастрофе погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров , Владимир Карагяур. У меня нет слов», — написал он.

Позже Романенко обновил пост, дописав, что в больнице скончался пятый пассажир. «Узнал, что в реанимации умер пятый пассажир "Опеля"— общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов », — сказал он.

По данным Романенко, машину, на которой ехали политологи, занесло на большой скорости на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу.