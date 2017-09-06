Чиновники подарили слепому жителю Сахалина телевизор

Фонд социального страхования подарил незрячему жителю Южно-Сахалинска Степану Папиляну. При этом ему более полугода не могут предоставить белую трость для передвижения вне дома. Кроме того, Папилян нуждается в термометре, озвучивающем температуру.

Мужчина является активистом Общероссийского народного фронта в Южно-Сахалинске, пишет Deita.ru. После его обращений власти оборудовали пешеходный переход на пересечении улиц Карьерной и Украинской. Кроме того, он отстаивает интересы инвалидов, а в свободное время работает в саду.

По словам Папиляна, самое печальное — это то, что чиновники совершенно не задумываются над тем, что они делают.