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Чиновники подарили слепому жителю Сахалина телевизор
Фонд социального страхования подарил незрячему жителю Южно-Сахалинска Степану Папиляну. При этом ему более полугода не могут предоставить белую трость для передвижения вне дома. Кроме того, Папилян нуждается в термометре, озвучивающем температуру.
Мужчина является активистом Общероссийского народного фронта в Южно-Сахалинске, пишет Deita.ru. После его обращений власти оборудовали пешеходный переход на пересечении улиц Карьерной и Украинской. Кроме того, он отстаивает интересы инвалидов, а в свободное время работает в саду.
По словам Папиляна, самое печальное — это то, что чиновники совершенно не задумываются над тем, что они делают.
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