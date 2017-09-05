Удальцова вызвали на допрос в СК

Оппозиционер Сергей Удальцов, который месяц назад освободился из колонии, вызван на допрос в Следственный комитет России, передает «Интерфакс».

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сергей Удальцов действительно вызван на допрос в СКР", — подтвердила она.

При этом Петренко не стала уточнять, по какому делу и в качестве кого был вызван Удальцов.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков.

8 августа 2017 года Сергей Удальцов вышел из тюрьмы. Позже он рассказал о своих планах.