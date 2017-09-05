Избивший репортера НТВ бородач раскрыл гонорар за участие в «Пусть говорят»

32-летний фанат ЦСКА признался, что почувствовал себя знаменитым сразу после случившегося, когда сотрудники полиции начали делать с ним селфи. «Ко мне сейчас подходят постоянно, просят сделать селфи. Начиная от узбеков, которые работают в магазинах, и заканчивая операми с Петровки. Никому не отказываю, мне не жалко», — говорит Орлов.





Дебошир рассказывает, что федеральные каналы звали его на съемки. Life предложил провести передачу с молодежью, а Первый канал за участие в шоу «Пусть говорят» — полмиллиона рублей. Орлов отмечает, что это на 100 тысяч рублей меньше, чем предлагали Диане Шурыгиной . «Пока думаю. Сначала предлагали 100 тысяч, но я ответил, что я не Шурыгина. Потом предложили 500 тысяч, и я задумался», — заключает он.

В конце августа суд назначил Орлову полгода исправительных работ за избиение журналиста Никиты Развожаева. Инцидент произошел 2 августа, в День ВДВ, съемочная группа вела репортаж с празднования в Парке Горького. Он стоял на фоне фонтана, когда сзади к нему подошел нетрезвый Орлов, который нецензурно выражался и грозился захватить Украину. Журналист попросил мужчину помолчать, после чего получил удар кулаком в лицо.

