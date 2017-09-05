Главные события у вас в почте
Десятиклассник в подмосковной Ивантеевке устроил стрельбу и разбросал по школе взрывпакеты
Фото: Даниил Логинов/ Даниил Коваленко/ Подслушано в Ивантеевке/ ВКонтакте
Десятиклассник из подмосковной школы №1 в Ивантеевке принес в школу пять взрывпакетов и разбросал их по коридору учебного заведения, а потом устроил стрельбу, сообщает Life.ru. Сотрудники учебного заведения сразу вызвали полицию. Подростка вместе с родителями увели в местное ОВД.
«В результате инцидента есть пострадавшие», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ТАСС со ссылкой на очевидца передает, что полиция эвакуировала детей из школы после сообщения о минировании, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.
По некоторым данным, причиной ЧП стал конфликт педагога и ученика.
Оставить комментарий