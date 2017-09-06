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Трамп объявил чрезвычайное положение из-за урагана "Ирма"

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, Флориде и на Виргинских островах из-за урагана "Ирма", передает РИА Новости. Ранее стало известно, что скорость ветра в сердце урагана достигла 297 километров в час.
Reuter
Скорость урагана уже практически достигла скорости самого мощного урагана в истории — Аллена 1980 года. Тогда скорость ветра достигла 302 километров в час.
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