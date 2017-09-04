В Сирии погибли двое российских военных



В Сирии погибли двое российских военнослужащих. Контрактники попали под миномётный обстрел террористов запрещённой в России организации «Исламское государство» . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

«Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», — заявили в ведомстве.



Раненого военнослужащего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти россиянину жизнь. Погибшие представлены к государственным наградам. В настоящий момент сирийская правительственная армия ведёт наступление на позиции террористов, закрепившихся в городе Дейр-эз-Зор. Самолёты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) поддерживают атаку с воздуха.



Россия ведёт в Сирии антитеррористическую операцию с 26 августа 2015 года. ВКС РФ действуют в арабской республике с разрешения властей Сирии.