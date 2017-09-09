Российские туристы, находившиеся на островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, эвакуированы. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ на Кубе Надежда Сергиева.

"Ведущий кубинский туроператор «Гаванатур» заверил нас, что все российские туристы эвакуированы из этих курортных зон", — сказала собеседница агентства. По ее словам, количество россиян, вынужденно прервавших отдых, уточняется.

В пятницу ураган «Ирма» достиг восточной оконечности Кубы. Теперь он движется вдоль северного побережья страны. Всего курорты Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария покинули порядка 10 тысяч иностранных туристов, в основном граждане Канады. По разным оценкам, из-за «Ирмы» на Кубе были эвакуированы от 700 тысяч до 1 миллиона человек.

Ранее стихия сильными ливнями и шквалистым ветром обрушилась на восточные провинции Гуантанамо и Ольгин. Первым по удар попал город Баракоа, который еще не оправился от прошлогоднего урагана «Мэтью». По данным местных СМИ, высота волн там достигала 6 метров. Затоплены набережная и ряд улиц, повалены деревья, сотни домов остались без света. Информации о жертвах и пострадавших нет.