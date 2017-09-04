СК: Женщина и ее дочь-подросток найдены убитыми в своей квартире под Тулой



Тела женщины и ее 15-летней дочери со следами удушения найдены в квартире в городе Узловая Тульской области, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

" Четвертого сентября 2017 года в одной из квартир на улице 50 лет Октября города Узловая Тульской области обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения" , — говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье " Убийство двух лиц". На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.