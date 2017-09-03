Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons



Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов в интервью телеканалу " Россия 24" принес извинения за инцидент, когда он выстрелили из пистолета в московском отеле Four Seasons.

" Это связано с моей нервной системой, моими переживаниями, нервного срыва, аффекта. Я сожалею сейчас об этом, произвел два выстрела в потолок… Я готов ответить перед законом в рамках того, что я сделал, но не более" , — рассказал он.



По словам Джабраилова, он " человек контуженный" и " участник боевых действий" , который воевал в Чечне.



" Я приношу свои извинения перед сотрудниками и кто это услышал" , — добавил экс-сенатор.



Он добавил, что это оружие (пистолет Ярыгина. — " Газета.Ru") — наградное и у него есть разрешение на его ношение.



" Я люблю ходить один, для самообороны этот ствол иногда с собой носил. В тот вечер, 29 августа, он оказался при мне. И вот я им воспользовался, выразив такой свой протест бунтарский, если это можно так сказать. Я ни в кого не собрался стрелять. Я выстрелил в потолок, от отчаяния" , — рассказал Джабраилов.



29 августа Умара Джабраилова задержали в отеле Four Seasons в центре Москвы за то, что он стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета. Пострадавших в результате происшествия нет.