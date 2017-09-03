Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани

Пятилетняя девочка погибла и еще двое детей были госпитализированы в результате наезда грузовика в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.



" ДТП произошло в районе улицы Софьи Перовской. По предварительной информации, грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время по пешеходному переходу дорогу пересекали трое детей. В результате столкновения девочка, предварительно, пяти лет погибла на месте, еще двое детей — девочка трех лет и мальчик 10 лет — доставлены в больницу" , — уточнили в пресс-службе.



Там же отметили, что водитель грузового автомобиля после этого ДТП совершил наезд на автомобиль Mercedes, который находился на встречной полосе. Девушка, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.

