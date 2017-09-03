СМИ: в центре Киева неизвестные с шинами атаковали магазин

В центре Киева несколько десятков человек разгромили магазин на улице Грушевского, с фасада которого ранее были стерты граффити времен «майдана». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Сообщается, что собравшиеся у входа люди забросали магазин «Эмпориум» подручными средствами и начали жечь возле входа в него шины.

После этого они оставили надпись «здесь был майдан» на месте стертых граффити.

К месту инцидента прибыли правоохранители, они пытаются стабилизировать ситуацию.

«Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити является неуважением к майдану», — сообщает телеканал.

В мае сообщалось, что во время массовых акций на Украине в День Победы были задержаны более 50 человек.