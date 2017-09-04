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Пьяная пассажирка спровоцировала драку на борту Ryanair

Пьяная пассажирка устроила дебош и спровоцировала драку на борту лайнера ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Видео случившегося опубликовала газета Mirror.
По данным издания, инцидент произошел в четверг, 31 августа, во время перелета из английского города Ньюкасл-апон-Тайн в испанский Аликанте. Как рассказали очевидцы, незадолго до приземления одна из пассажирок начала кричать и оскорблять попутчиков. Она затеяла ссору с находившейся рядом с ней парой, которая затем переросла в потасовку.
В ситуацию попыталась вмешаться стюардесса. Экипаж самолета сообщил об инциденте диспетчерам аэропорта Аликанте, которые вызвали полицию. По прибытию дебоширка была задержана.
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