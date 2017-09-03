СМИ: в сеть попали личные данные тысяч американских военных и разведчиков

Персональная информация тысяч американских военнослужащих и разведчиков попала в сеть из-за ошибки в системе защиты информации, пишет The Hill.



По данным издания, адреса, номера телефонов, электронная почта и резюме служащих армии США собирались для рекрутинговой компании. Вся информация была размещена в облачном хранилище, откуда можно было свободно скачать все материалы.



Ошибку в системе защиты данных в июле этого года заметил сотрудник фирмы Upguard Крик Викери. Однако убрать материалы из общего доступа получилось только в августе из-за путаницы с установлением источника утечки.



" Надеюсь, мы единственные, кто нашел их (материалы — ред.)" , — заявил Викери.