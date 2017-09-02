Фиолетовый дым валит из труб на востоке Москвы

Жители города Реутова и ближайшего Подмосковья зафиксировали на фото странный фиолетовый дым, валящий из труб мусоросжигательного завода №4.

По мнению местных жителей, именно это предприятие и виновато в том, что на востоке Москвы переодически превышаются нормы сероводорода.