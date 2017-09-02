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Фиолетовый дым валит из труб на востоке Москвы
Жители города Реутова и ближайшего Подмосковья зафиксировали на фото странный фиолетовый дым, валящий из труб мусоросжигательного завода №4.
По мнению местных жителей, именно это предприятие и виновато в том, что на востоке Москвы переодически превышаются нормы сероводорода.
Ранее в распоряжении сайта телеканала «Звезда» появилось видео, на котором запечатлена массовая гибель птиц, предположительно, из-за плохой экологической обстановки.
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