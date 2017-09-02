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В Парке Горького предотвратили массовую драку школьников
Столичная полиция задержала в парке Горького 11 школьников, планировавших массовую драку, сообщает Telegram-канал Mash.
Подростки встретились возле Центрального фонтана. Такое скопление школьников насторожило охранников парка, вызвавших полицию. Быстро приехавшие правоохранители задержали подростков, позже их передали родителям.
Сами школьники заявили, что просто гуляли, не собираясь участвовать в противоправных действиях. Однако, как пишет паблик, ходят слухи, что кто-то собирался драться из-за девушки.
В ночь на 13 августа в районе Пушкинской набережной в парке Горького был избит 25-летний блогер Стас Думкин. Его конфликт с тремя молодыми людьми происходил на глазах полутора десятков посетителей парка. Через неделю Думкин скончался в реанимации. По подозрению в совершении преступления задержан Корней Макаров — сына актера Сергея Макарова.
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