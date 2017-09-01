Главные события у вас в почте
La Dépêche: русский пилот отважно посадил самолёт среди «апокалиптических» торнадо
Международный аэропорт Сочи стал свидетелем «подвига» русского пилота, пишет французская La Dépêche. Все рейсы отменили, но этот самолёт не мог развернуться на полпути и был вынужден преодолеть ужасную бурю. От посадочной полосы самолёт отделяли смерчевые воронки, возникшие на поверхности воды.
Среди этой «апокалиптической» обстановки и сильного ветра экипаж и пассажиры проявили отвагу. Наводящий ужас полёт завершился благополучной посадкой благодаря таланту пилота. Туристы, которые стали свидетелями произошедшего, фотографировали полёт сквозь бурю. Судя по многочисленным фотографиям, размещённым в социальных сетях, прежде чем самолёт благополучно приземлился в аэропорту, он пролетел в общей сложности девять торнадо.
Оставить комментарий