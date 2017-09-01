Массовые обмороки зафиксированы в День знаний

В пятницу, 1 сентября, 13 взрослых и детей упали в обмороки на школьных линейках в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



По данным газеты, скорая помощь выезжала почти во все районы столицы. Так, в школе номер 1195 на Рябиновой улице стало плохо одиннадцатикласснику: 16-летний школьник слушал поздравительную речь директора, когда вдруг осел и упал на асфальт. Позже его мать рассказала, что у сына, скорее всего, произошел голодный обморок — накануне 1 сентября и в сам праздник он ничего не ел «от переживаний».



В школе номер 1955 на 2-й Напрудной улице лишился чувств 73-летний пенсионер. Он сопровождал в школу внучку. «Дедушка вышел за ворота школы, присел на ограду, тяжело дыша, и упал на бок. На улице было много людей, они вызвали карету неотложки. Вскоре самочувствие мужчины улучшилось», — рассказали очевидцы.



В учебном заведении номер 982 на улице Кантемировская у 30-летней женщины, провожавшей ребенка в первый класс, случился приступ эпилепсии. А в школе номер 1352 на Щелковском шоссе упал в обморок двухлетний мальчик, который вместе с мамой провожал брата.





По словам московских врачей, в 2017 году число вызовов на школьные линейки резко возросло по сравнению с 2016-м.



Кроме того, несколько случаев потери сознания во время линеек зафиксировали в Твери, отмечает «МК». Все они произошли в одной школе: первым упал в обморок восьмиклассник, затем с периодичностью в пять-семь минут потеряли сознание девочка-пятиклассница, ученик 7-го класса и еще одна девочка из 5-го. В итоге трое детей пришли в себя, а одну девочку увезли в больницу. По мнению родителей, это произошло из-за «солнцепека».