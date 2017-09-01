Два лайнера избежали столкновения над Ростовом-на-Дону

В Ростове-на-Дону пилот сумел избежать столкновения с лайнером, пролетавшим на расстоянии в 300 метров от его самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, один из самолетов направлялся из Симферополя в Москву, а второй летел в столицу из Краснодара. В какой именно аэропорт следовали авиалайнеры, не уточняется.

По данным телеканала, на борту воздушного судна пилота сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Она анализирует пространство вокруг авиалайнера, обнаруживая другие самолеты, оборудованные ответчиком системы TCAS. В случае возникновения риска система предупреждает об этом пилотов.

По стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), TCAS должна быть установлена на всех воздушных судах весом более 5700 килограммов или сертифицированных для перевозки более 19 пассажиров.