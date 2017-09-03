Источник: у посольства Мьянмы в Москве собрались несколько сотен человек

У посольства Мьянмы в центре Москвы собрались несколько сотен человек, выступающих в поддержку мусульман-рохинджа.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собралось несколько сотен человек в поддержку народа рохинджа. В настоящее время собравшиеся не нарушают общественный порядок, задержаний пока нет», — сообщил источник.



Отмечается, что на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, движение по Большой Никитской улице перекрыто.



В свою очередь, в МИД России заявили, что внимательно следят за положением в Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы, где проживают мусульмане-рохинджа. В ведомстве призвали все стороны конфликта к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации.