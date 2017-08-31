Грузовик МАЗ, сбивший людей в центре Москвы, выполнял ремонтные работы

Грузовик МАЗ, сбивший пешеходов, перевозил строительные материалы для ремонтных работ. По этой причине, большегруз оказался центре Москвы.



Как стало известно РЕН ТВ , в прицепе у МАЗа были железные решетки-заборы и тенты, которыми загораживают ремонтные работы на улицах.

Напомним, ДТП произошло на улице Каретный Ряд. Больше груз сбил пешеходов, после чего водитель скрылся с места аварии, но позже был задержан правоохранителями. В результате наезда пострадали два человека — известная российская певица Линда и ее племянница Анна Вагнер.