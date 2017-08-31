Под Одессой ушла под землю целая улица: видео

В селе Фонтанка, Одесской области, около сотни метров прибрежного склона ушли под землю.

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен масштабный оползень, произошедший в селе Фонтанка 29 августа. На кадрах видеозаписи показано, как дорога, расположенная по периметру села, буквально ушла на несколько метров вниз на длину в 100 метров.

Как сообщают местные жители, в бедствии виновата власть, которая ничего не делает для укрепления оползнеопасного склона.